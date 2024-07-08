В Австралии после скандала убрали картину Христа с персонажами мультиков

Художественное произведение с изображением Христа, на которое наложены персонажи мультиков Looney Tunes, убрали после угроз в Австралии. Об этом 8 июля сообщила газета The Guardian.

Совет Сиднея потребовал убрать картину «Иисус говорит с дочерьми Иерусалима» с изображением Иисуса Христа и наложенными персонажами Looney Tunes с выставки Blake Art Prize в Casula Powerhouse Arts Centre в Австралии после того, как в адрес художника и галереи посыпалась критика. Пользователи в интернете утверждали, что работа высмеивает христианскую религию. Некоторые протестующие угрожали музею и его сотрудникам.

«Мне нравится вызывать реакцию своими работами, но в пятницу это ощущение очень быстро прошло. Уровень ярости и ее объем на самом деле пугали», — высказался 48-летний художник Филджеймс.

По словам автора работы, за два дня он получил около 200 оскорбительных сообщений в социальных сетях, а в галерею поступило более 60 гневных телефонных звонков. Он также рассказал, что один из протестующих предупредил его, что галерее «лучше бы обеспечить дополнительную охрану».

Мэр района Сиднея Ливерпуля Нед Маннун призвал убрать картину в связи с тем, что «многочисленные жалобы жителей города продемонстрировали отвращение и оскорбление тем, что Ливерпульский совет выставил это произведение искусства», сообщает The Guardian.

Ранее, 9 апреля, СМИ сообщили, что итальянская реклама, в которой монахини едят чипсы вместо хлеба для причастия, вызвала возмущение среди католиков. В 30-секундном рекламном ролике послушницы готовятся к причастию, а когда одна из них принимает евхаристический хлеб, то раздается хруст, после которого в кадре появляется монахиня, которая есть чипсы. Тем временем на заднем фоне играет «Аве Мария» Франца Шуберта. Создателей рекламы тогда обвинили в богохульстве и оскорблении чувств верующих.