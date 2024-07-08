Пятерых человек осудят за обман пенсионера на 6,5 млн рублей в Подмосковье
В Московской области передано в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера с ущербом 6,5 млн рублей. Перед судом предстанут пять жителей Краснодарского края.
По версии следствия, обвиняемые вместе с соучастниками совершали обман с целью доступа к банковским счетам потерпевших. Один мужчина следил за лицами, которые обналичивают похищенные деньги, еще трое занимались поиском граждан для оформления расчетных счетов. Пятый обвиняемый снимал наличные и передавал их соучастникам. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Одним из потерпевших стал житель Дмитрова. Он поверил, что общается по телефону с сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Потерпевший согласился перевести сбережения в размере 6,5 млн рублей на посторонний счет.
Материалы уголовного дела направлены в Дмитровский городской суд.
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки свыше 28 млн рублей. Злоумышленники общались с потерпевшей от имени портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Они убедили женщину, что с ее счетов могут быть похищены деньги.