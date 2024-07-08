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В ГД назвали формальностью соглашение Украины и Польши о безопасности

Депутат Чепа назвал соглашение Украины и Польши о безопасности формализмом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал соглашение Украины и Польши о безопасности формальностью.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 8 июля, парламентарий отметил, что не стоит ожидать значительных изменений в вопросе безопасности Украины.

«Такие соглашения носят по большей части формальный, презентационный характер. И, естественно, никто не хочет брать на себя никаких дополнительных обязательств, это понятно», — отметил Чепа.

Он выразил мнение, что Польша, как и часть Европы, таким шагом демонстрирует солидарность с Украиной, однако не идет речи о реальных гарантиях безопасности.

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Ранее 8 июля Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве, пишет RT. В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу», сообщает 360.ru.

Соглашение было подписано в преддверии саммита НАТО, который с 9 по 11 июля пройдет в Вашингтоне.

5 июля портал Interia сообщил, что Украина может разместить истребители F-16 в Польше. Отмечается, что последние атаки на украинские аэродромы вызвали серьезную тревогу у украинских парламентариев относительно безопасности обещанных истребителей F-16, пишет НСН.

13 июня президент США Джо Байден и глава киевского режима на полях саммита G7 в Италии подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Согласно ему, Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных, отмечает ИА Регнум. На следующий день президент России Владимир Путин назвал это соглашение по безопасности блефом и напомнил, что киевские власти не имели полномочий для подписания документа.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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