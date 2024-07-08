Легкоатлет Чермошанский сломал ногу после победы на Кубке России
Победитель Кубка России по прыжкам в длину Артем Чермошанский в понедельник, 8 июля, получил серьезную травму колена.
23-летний легкоатлет, представляющий Москву, сломал ногу, неудачно упав в шестой попытке, уточняет «Спорт-Экспресс». Спортсмена госпитализировали.
В третьей попытке он показал результат 8,03 м, который и стал лучшим по итогам соревнований.
В тройке финишировали Данил Чечела (8,01) и Юрий Ожгибесов (7,94). Кубок России проходил с 7 по 9 июля в Чебоксарах.
Ранее в этот день российская теннисистка Анна Калинская из-за травмы правого предплечья снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона и покинула турнир.