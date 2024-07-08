Кандидат экономических наук, эксперт Международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил в Россию как глава своего государства, а не как представитель ЕС.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 8 июля, Дудчак выразил мнение, что Орбан не должен отчитываться перед ЕС за визит в Россию и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Да, сейчас Венгрия председательствует в ЕС, но это не значит, что он ездил как представитель ЕС. В какой-то степени, наверное, да, но в первую очередь он ездил как руководитель Венгрии, как глава государства. Так что эти все комментарии можно делать, но какое их собачье дело, что делает лидер суверенного государства?» — заявил политолог.

Он указал на то, что у Венгрии, в отличие «от всех остальных», есть суверенитет. Между тем, по его словам, Евросоюз придумает ему за это новые наказания. Политолог отметил, что Орбана осуждали в ЕС и до визита в РФ, например, лишили его страну «значительной доли финансов»: Венгрия недополучила €20 млрд из европейского бюджета из-за Украины.

Дудчак подчеркнул, что ключевой страной в решении проблемы между Россией и Украиной являются США, которые «финансово сами поддерживают киевский режим», а также «заставляют содержать киевский режим всех европейцев».

После визита в Москву на переговоры с президентом РФ Путиным Орбан подвергся критике, представители ЕС и отдельных стран обвинили его в «умиротворении» Москвы и пригрозили подумать над наказанием за несогласованные с Брюсселем действия венгерского лидера.

Ранее 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Life.ru, что Россия позитивно относится к усилиям Орбана по налаживанию диалога ради урегулирования конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря, в целом Орбан своим визитом показал политическую волю к диалогу, отмечает 360.ru. Сам венгерский премьер назвал свою миссию миротворческой. После визита в Москву 5 июля он отправился в Китай, а оттуда намерен вылететь в Вашингтон, пишет НСН.

Также 8 июля украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут быть Евросоюз (ЕС), Китай и США. По его словам, у этих государств сильные экономики и армии, пишет RT. Также Зеленский снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.