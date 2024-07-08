Болгарские СМИ сообщили о задержании главы движения «Русофилы»
В болгарском городе Пловдив задержали председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского. Об этом 8 июля сообщает местное издание «24 часа».
«В 05:30 утра (совпадает с мск) они пришли в его дом в Пловдиве, выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке», — рассказал глава Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков изданию.
Также в материале говорилось, что сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) обыскали кабинет Девленского в штаб-квартире БСП в Пловдиве.
«Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив», — добавил Петков. Он также назвал задержание абсурдным и уточнил, что о его причинах неизвестно.
По информации издания, 33-летний Девленский окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом Астраханского государственного университета. Также он в 2022 году баллотировался в парламент Болгарии как кандидат от БСП.
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