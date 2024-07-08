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Политолог назвал переговоры с Россией спасением экономики Украины

Политолог Журавский: экономику Украины спасут переговоры с Россией о мире
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Во избежание гибели украинской экономики киевские власти могут пойти навстречу предложениям России о переговорах. Об этом 8 июля заявил в беседе с «Известиями» политолог, эксперт центра ПРИСП Сергей Журавский, комментируя информацию о том, что если Киев не договорится с частными кредиторами Украины, то с 1 августа в стране может быть объявлен дефолт.

По его словам, экономика Украины уже разрушена, власти должны принять меры, чтобы она не погибла окончательно. Поэтому объявление дефолта станет не фактом, а технической мерой.

«А есть пути, чтобы этого избежать. Пойти навстречу российским предложениям и сесть за стол переговоров, пока еще не поздно, пока еще что-то можно исправить. Это единственный путь, который поможет решить путь экономического краха государства украинского», — отметил эксперт.

Журавский добавил, что сейчас долг Украины перед МВФ и западными странами достиг рекордного уровня. Если кредиторы не продлят льготный период, то последствия этого будут самыми печальными. При этом он назвал объявление дефолта на Украине технической процедурой, так как фактически экономика разрушена.

«Уже финансовые гарантии и предложение западные сейчас всё больше вгоняют страну в кредитную кабалу, которую невозможно выплатить Украине. А с российской стороны постоянно делаются предложения. Может быть, не очень выгодно, как кажется, Украине, но тем не менее, они спасительные. Если Украина более трезво воспримет положение дел, то она должна будет пойти на приговоры с Россией», — подчеркнул Журавский.

Эксперт отметил, что на фоне продолжения Россией спецоперации, мобилизации на Украине, проблемах в энергетике и языковых разногласиях в обществе в стране сохраняются предпосылки к гражданской войне.

Добро пожаловать в рабство: объявит ли Киев дефолт
Экономическое состояние Украины определит политика

Ранее, 6 июля, газета The Telegraph сообщила, что Украина может в августе объявить дефолт, что станет для страны катастрофой. В публикации уточнялось, что киевские власти ищут все возможные способы договориться с кредиторами, так как конце августа истекает двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями.

Дефолт повлечет за собой серьезные политические издержки, уточнила «Газета.Ru». При этом некоторые из самых влиятельных финансистов мира требуют, чтобы Киев начал выплачивать свои долги.

Ранее в июле, оценивая ситуацию в экономике страны, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков отмечал, что у Украины большой внешний долг, и ситуация развивается очень негативно. По его словам, этот долг отдать невозможно. Эксперт уточнил, что Украина потеряла области на юге, юго-востоке, которые наиболее производительны и вносили большой вклад в ВВП.

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