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Лидер АдГ призвала Шольца и Бербок самим поехать на украинский фронт
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Депутат бундестага назвал Зеленского диктатором и предрек ему провал
Общество
В Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения никаба
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В правительстве поручили разработать сервис по заключению брака без документов
Общество
Военный суд приговорил к шести годам колонии Беркович и Петрийчук
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Шаиняна на штраф по закону об иноагентах
Пресс-релизы
«Остров мечты» и футбольная академия «Чертаново» приглашают на Большой футбольный день
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Полянский сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 9 июля
Мир
В Барселоне протестующие напали на туристов с водными пистолетами
Общество
В СК РФ сообщили о проверке ряда лиц на причастность к терактам в Дагестане
Мир
Захарова отметила изощренность провокаций Запада при ухудшающемся положении Киева
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В Кремле указали на желание Москвы выстраивать отношения с Южной Кореей и КНДР
Общество
Путин посмертно наградил пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
Происшествия
Пожар в бухте Инал в Краснодарском крае потушен
Экономика
Голикова сообщила о первоочередном расчете семейной налоговой выплаты
Общество
В больницах остается более 40 пациентов с ботулизмом
Общество
В ГД предложили закрепить на федеральном уровне выплаты за долгий брак

Сергей Владимирович Журавский

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