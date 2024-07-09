Москвичей пригласили на мастер-классы и кулинарные шоу на фестивале «Вкусы России»

На гастрономическом фестивале «Вкусы России» на ВДНХ до 14 июля проводятся мастер-классы и кулинарные шоу, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего пройдет больше 550 занятий — кулинарных, ремесленных и творческих. Приходите на площадку и попробуйте приготовить блюда по рецептам разных регионов, лимонады из ягод и фруктов, освоить техники ткачества и росписи пряников», — предложила вице-мэр.

Участников кулинарных мастер-классов научат готовить магаданские оладьи из курицы, рязанский курник, костромской филе-медальон с сыром и зеленью и другие угощения.

10 июля шеф-повара поделятся секретом жаркого по-ингушски — даттараш из индейки. На следующий день в печь отправятся татарские пирожки — эчпочмаки, а 12 июля участники будут готовить куриные рулеты по-кавказски со сладким перцем и аджикой. В следующие два дня проведут мастер-классы по приготовлению дагестанских лепешек чуду с индейкой и зеленью и ароматного куриного филе по-суздальски. Кроме того, 13–14 июля можно будет научиться делать освежающий лимонад из ягод, абрикосов или огурцов.

С 10 по 14 июля гостей ждут ремесленные мастер-классы по кожаной мозаике и ткачеству для создания украшений для кухни или праздничного стола. Дети могут слепить из быстро застывающего пластилина кубанские овощи и фрукты в миниатюре и придумать, как расписать тульский пряник.

Во время кулинарных шоу шеф-повара приготовят блюдо карачаево-черкесской традиционной кухни — бараньи ребра с заправкой из шпината и мяты, а также знаменитую кварсинскую скумбрию из Удмуртии с соусом из краснодарских лимонов. В программе 13 июля — салат из мурманского краба и земляники и воронежский стейк со спаржей и ароматным соусом из лаванды, а 14 июля — владимирский перепел с салатом из трав и свежая форель из Адлера с гарниром из кукурузной каши.

На мастер-классы регистрация не требуется.

Фестиваль «Вкусы России» проходит с 6 июля. На площадке развернулась ярмарка с продуктами из более чем 70 регионов страны, монопродуктовые кафе и мастерские. В программе также — музыкальные и танцевальные выступления.