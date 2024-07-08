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Лидер АдГ призвала Шольца и Бербок самим поехать на украинский фронт

Лидер АдГ Вайдель: Бербок и Шольц должны сами поехать на украинский фронт
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jürgen Heinrich
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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель предложила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, главе немецкого МИДа Анналене Бербок и их соратникам в вопросе оказания помощи Киеву самим поехать на Украину для участия в боевых действиях. Такую инициативу она озвучила 8 июля на публичном выступлении во Фрайберге.

«Мы четко говорим: если эта кучка дилетантов хочет войны, тогда они должны взять ответственность на себя и сами поехать на фронт. Фрау Бербок, герр Шольц, герр [министр труда Хубертус] Хайль, герр [Антон] Хофрайтер (глава комитета бундестага по делам ЕС. — Ред.)! Езжайте все на Украину!» — сказала Вайдель.

Она подчеркнула, что патриотизм не связан с вооружением президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, на деньги немецких налогоплательщиков.

Также сопредседатель АдГ призвала указанных должностных лиц выслать обратно всех годных к военной службе украинцев, получающих в Германии пособия. Подобный подход она назвала ответственной политикой.

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Ранее, 6 июня, Вайдель в ходе выступления в бундестаге обвинила правительство Германии в провоцировании мировой войны. Политик задалась вопросом, зачем повышать риски крупного международного противостояния. Также Вайдель подчеркнула, что Киев не сможет победить на поле боя и вероятность такого сценария является лишь иллюзией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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