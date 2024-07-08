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Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Шаиняна на штраф по закону об иноагентах
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Шаиняна на штраф по закону об иноагентах

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Московский городской суд рассмотрит жалобу видеоблогера и журналиста Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) на штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Информация об этом опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно документу в картотеке, решение оштрафовать Шаиняна по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») в конце декабря 2023 года вынес Басманный суд.

Мосгорсуд зарегистрировал жалобу на постановление 18 июня. Дата судебного заседания для ее рассмотрения по существу назначена на 25 июля. Одним из участников указано Главное управление Минюста по Москве.

При этом из картотеки следует, что 17 июня Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу Шаиняна на штраф по той же статье, также назначенный Басманным судом.

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В августе 2023 года МВД России объявило Шаиняна в розыск по статье Уголовного кодекса. До этого, в июле прошлого года, его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в апреле 2022-го Минюст внес блогера в реестр иностранных агентов.

Со стороны лиц, признанных в России иноагентами, часто звучат высказывания с оправданием терроризма или призывами к нему, а также заявления о необходимости усилить антироссийские санкции. Так, в начале июня директор ФБК (признан в РФ экстремистской организацией, запрещен в России) Иван Жданов (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) признался в одном из интервью, что участвует в работе по продвижению санкционных списков против тех, кто поддерживает специальную военную операцию по защите Донбасса.

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