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Захарова отметила изощренность провокаций Запада при ухудшающемся положении Киева

Захарова: провокации Запада становятся изощреннее при ухудшении положения Киева
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Фото: AP Photo/Libkos
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Провокации Запада становятся всё изощреннее, попытки обвинить Россию в применении химического оружия на Украине вызваны ухудшающимся положением Киева. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС 8 июля.

«Чем хуже обстоят дела у киевского режима, тем изощреннее провокации», — заявила дипломат на просьбу прокомментировать эту ситуацию.

Ранее в этот день начальник войск начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся к тому, чтобы обвинить Россию в применении химоружия на Украине.

Он также сообщил, что подобная инициатива исходила от США, Германии и Украины. По его словам, на эти цели было выделено порядка $400 тыс.

При этом, по указанию Запада, организация должна игнорировать заявления представителей РФ о нарушении Киевом положений Конвенции о запрещении химического оружия.

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До этого, 25 июня, Кириллов заявлял, что что на территорию Украины продолжается ввоз радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Он также сказал, что они превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств.

12 февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Запад использует Украину как полигон для испытания биологического оружия. Депутат добавил, что президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и его команда являются тем механизмом, через который западное сообщество уничтожает украинский народ.

Доказательства применения украинскими солдатами на фронте химического оружия в том же месяце показали «Известия». Речь шла о гранате ТЕРЕН-6. Как рассказал один из военных ВСУ, обращаться с подобными боеприпасами их научили химики. Они предупреждали, что гранату нужно бросать, после — «держаться подальше».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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