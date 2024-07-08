Провокации Запада становятся всё изощреннее, попытки обвинить Россию в применении химического оружия на Украине вызваны ухудшающимся положением Киева. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС 8 июля.

«Чем хуже обстоят дела у киевского режима, тем изощреннее провокации», — заявила дипломат на просьбу прокомментировать эту ситуацию.

Ранее в этот день начальник войск начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся к тому, чтобы обвинить Россию в применении химоружия на Украине.

Он также сообщил, что подобная инициатива исходила от США, Германии и Украины. По его словам, на эти цели было выделено порядка $400 тыс.

При этом, по указанию Запада, организация должна игнорировать заявления представителей РФ о нарушении Киевом положений Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого, 25 июня, Кириллов заявлял, что что на территорию Украины продолжается ввоз радиохимических веществ, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Он также сказал, что они превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств.

12 февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Запад использует Украину как полигон для испытания биологического оружия. Депутат добавил, что президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и его команда являются тем механизмом, через который западное сообщество уничтожает украинский народ.

Доказательства применения украинскими солдатами на фронте химического оружия в том же месяце показали «Известия». Речь шла о гранате ТЕРЕН-6. Как рассказал один из военных ВСУ, обращаться с подобными боеприпасами их научили химики. Они предупреждали, что гранату нужно бросать, после — «держаться подальше».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.