Мультимодальный маршрут к местам отдыха на Японском море возобновят в ДФО

На Дальнем Востоке в конце июля возобновят мультимодальный маршрут из Хабаровского края к базам отдыха на берегу Японского моря в Приморье. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Ежедневный мультимодальный маршрут будет работать по схеме «поезд + автобус» и соединит Советскую Гавань, Хабаровск, Уссурийск и Андреевку. Добраться таким образом к базам отдыха можно будет с 26 июля по 28 августа.

«От Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом №352/351 Советская Гавань – Владивосток. Его расписание специально выстроено в соответствии с графиком движения автобуса №558/557, который будет курсировать от Уссурийска до Андреевки и обратно», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА PrimaMedia, автобус будет делать остановки в поселках Безверхово, Славянка, Рязановка, где расположены популярные базы отдыха.

Мультимодальный маршрут из Уссурийска в Андреевку запустили в 2021 году. За три летних сезона им воспользовалось более 5 тыс. туристов.