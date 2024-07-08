Мужчина погиб при столкновении минивэна с грузовиком в Приамурье

В Магдагачинском районе Амурской области в результате столкновения минивэна с грузовиком погиб человек. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем в понедельник, 8 июля, на 1225-м км федеральной автодороги Р-297 «Амур». Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и минивэн Honda Shuttle.

В результате ДТП водитель иномарки, мужчина 1965 года рождения, получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА PriamurMedia.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот же день на федеральной трассе Р-257 «Енисей» столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota. 20-летний водитель «четырнадцатой» погиб на месте, еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали.