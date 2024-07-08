Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
Американские авиакомпании отменили более 1,3 тыс. рейсов из-за урагана
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Армия
ВС России уничтожили установки HIMARS, которыми наносился удар по Севастополю
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Мир
Лукашенко назначил посла Белоруссии Рогожника ответственным по вопросам отношений с РФ

Мужчина погиб при столкновении минивэна с грузовиком в Приамурье

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магдагачинском районе Амурской области в результате столкновения минивэна с грузовиком погиб человек. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем в понедельник, 8 июля, на 1225-м км федеральной автодороги Р-297 «Амур». Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и минивэн Honda Shuttle.

В результате ДТП водитель иномарки, мужчина 1965 года рождения, получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА PriamurMedia.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот же день на федеральной трассе Р-257 «Енисей» столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota. 20-летний водитель «четырнадцатой» погиб на месте, еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024