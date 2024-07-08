Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
Американские авиакомпании отменили более 1,3 тыс. рейсов из-за урагана
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Армия
ВС России уничтожили установки HIMARS, которыми наносился удар по Севастополю
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Мир
Лукашенко назначил посла Белоруссии Рогожника ответственным по вопросам отношений с РФ

Лукашенко назначил посла Белоруссии Рогожника ответственным по вопросам отношений с РФ

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил чрезвычайного и полномочного посла в России Александра Рогожника вице-премьером по вопросам отношений с Россией. Указ об этом белорусский лидер подписал 8 июля, сообщило БелТА.

Он будет проводить координацию деятельности республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Минска в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.

Из сообщения следует, что Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов страны в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Также Рогожник назначен представителем республики при экономическом совете Содружества Независимых Государств (СНГ), специальным представителем Минска по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству.

Адресное послание: Лукашенко назвал ошибки Запада в борьбе с Россией
И обозначил внешнеполитические ориентиры Белоруссии на ближайшие годы

Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске. По словам российского лидера, визит в Минск символизирует значение отношений двух стран. Он указал, что стороны рассмотрели практически все ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в областях экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Белоруссия и Россия сохраняют свой курс на усиление интеграции и поддерживают друг друга по всем направлениям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024