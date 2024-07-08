Лукашенко назначил посла Белоруссии Рогожника ответственным по вопросам отношений с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил чрезвычайного и полномочного посла в России Александра Рогожника вице-премьером по вопросам отношений с Россией. Указ об этом белорусский лидер подписал 8 июля, сообщило БелТА.

Он будет проводить координацию деятельности республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Минска в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.

Из сообщения следует, что Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов страны в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Также Рогожник назначен представителем республики при экономическом совете Содружества Независимых Государств (СНГ), специальным представителем Минска по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству.

Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске. По словам российского лидера, визит в Минск символизирует значение отношений двух стран. Он указал, что стороны рассмотрели практически все ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в областях экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Белоруссия и Россия сохраняют свой курс на усиление интеграции и поддерживают друг друга по всем направлениям.