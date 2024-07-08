ВС России уничтожили установки HIMARS, которыми наносился удар по Севастополю

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили три пусковые установки M142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня. Об этом 8 июля сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли передвижение установок в лесополосе у населенного пункта Клапая в Херсонской области.

«По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесен ракетный удар», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Помимо установок уничтожено было до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО.

Также помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что на стационарном лечении остаются 19 пострадавших, среди них семь детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Повреждения получили два многоквартирных дома и 36 частных, а также 24 автомобиля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вооружение, поставляемое Украине из Соединенных Штатов, не может быть использовано без участия американских военных.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.