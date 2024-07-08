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СК возбудил дело после гибели четырех человек на очистных сооружениях в Балаково

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех сотрудников МУП «Балаково-Водоканал» на очистных сооружениях в Балаково. Об этом 8 июля сообщила старший помощник СУ СКР по Саратовской области Наталья Трошина.

«Следственным отделом <...> по факту халатности, повлекшей гибель четырех рабочих организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказала она.

Следствие установило, что ранее в этот день в колодце очистных сооружений были обнаружены тела четырех сотрудников, еще один обратился за медицинской помощью.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. И.о. главы Балаковского муниципального района Сергей Барулин изначально сообщил о трех погибших сотрудниках муниципального унитарного предприятия (МУП) «Балаково-Водоканал», однако позднее число погибших увеличилось до четырех. Подробности инцидента не приводятся.

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