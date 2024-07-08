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В Беларуси прошел футбольный матч Лиги легенд Беларусь - Россия

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В Беларуси при поддержке «Русской Медиагруппы» прошел футбольный матч Лиги легенд Беларусь — Россия. Мероприятие было посвящено 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков и собрало не только футбольных болельщиков, но и людей с уважением относящихся к истории страны и к этой памятной дате.

На открытии матча выступила певица, актриса и телеведущая Елена Север. Она исполнила драматическую композицию «Верните память», которую сопровождал хореографический номер и видео с кадрами военных лет на табло. К слову, автор слов песни – директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова также присутствовала на матче. И этот номер прозвучал особенно пронзительно. Исполняя его в Беларуси, певица посвятила его жертвам Хатыни, героям Брестской крепости и других трагических страниц истории Великой Отечественной войны.

Также перед матчем болельщиков порадовали дискотекой 2000-х: с любимыми хитами выступили Гарик Богомазов (экс-«Отпетые мошенники») и Митя Фомин. А после матча на беговой дорожке национального стадиона «Динамо» появился «черный бумер» с рэпером Серегой. Хорошо знакомый местной публике уроженец Гомеля завершил своим выступлением прекрасный вечер.

Основное время матча Россия – Беларусь завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее была российская команда - 5:4.

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