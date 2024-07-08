Российская теннисистка Калинская снялась с матча против Рыбакиной

Российская теннисистка Анна Калинская из-за травмы снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона и покинула турнир. Об этом 8 июля сообщил «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась при счете 6:3, 3:0 в пользу четвертой ракетки мира Рыбакиной. Игра длилась 53 минуты.

В первом сете при счете 3:4 россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за травмы кисти, уточняет «Газета.Ru». В итоге Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира.

В четвертьфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема победительница Уимблдона-2022 Рыбакина встретится на корте с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина, 21) — Ван Синьюй (Китай).

Ранее 7 июля, сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Уимблдон, после того как его соперник, представитель Болгарии Григор Димитров, снялся с матча из-за травмы. Российский спортсмен сыграет представителем Италии, первой ракеткой мира Янником Синнером.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.