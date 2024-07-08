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Минобороны: Запад и ОЗХО хотят обвинить Россию в применении химоружия на Украине

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовит обвинения против России в применении химического оружия в ходе конфликта на Украине. Об этом 8 июля сообщил генерал-лейтенант, глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

«Одним из так называемых независимых государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО», — сказал он на брифинге.

По его словам, США, Германия и Украина планирует совместно с ОЗХО выдвинуть в адрес России обвинения в применении химического оружия, а Вашингтон выделил для фальсификации доказательств по этой теме порядка $400 тыс.

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Кроме того, Кириллов также сообщил, что в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием, с помощью которого осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия. Так, по словам военнослужащего, за сутки лаборатория производила не менее 3 кг отравляющих веществ, в то время как летальная ингаляционная доза для человека составляет лишь 70–80 мг.

В апреле сообщалось, что ВСУ применили химоружие рядом с Клещеевкой в ДНР. При вдохе вещества из неразорвавшейся колбы у человека начинается сильный кашель, также возможен ожог верхних дыхательных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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