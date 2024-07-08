Эксперт рассказал о находящихся на вооружении ВСУ дронах

Различные беспилотники полностью изменили характер современных боевых действий. Какими из них пользуются украинские военные и кто возглавил их формирование по управлению дронами, выясняла программа «Совбез».

В настоящее время украинские конструкторы безуспешно пытаются скопировать российский «Ланцет», который уже сжег тысячи единиц бронетехники. При этом, уступая в разработке высокотехнологичных беспилотников, ВСУ, как минимум, не отстают в производстве дешевых, но эффективных FPV-дронов. В условиях снарядного голода украинские военные применяют тысячи дронов-камикадзе в сутки.

Средства связи и передатчики позволяют FPV-дрону работать на удалении примерно 5 км от оператора. Украинские военные придумали, как увеличить это расстояние в несколько раз. ВСУ используют тактику так называемых «удлинителей», когда на маршруте полета камикадзе находятся ретрансляторы сигнала.

«Дрон-носитель в виде матки приходит в район, становится ретранслятором, и с него уже слетают небольшие дроны, которые наносят удары. Или возможности гибернации, когда дрон прилетает в район, засыпает, и дальше у него работает только приемное устройство, так называемый гибернатор, который его будит и запускает сразу для нанесения ударов», — рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

В феврале этого года на встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО обещали нарастить поставки беспилотников ВСУ. Публично об этом заявил генсек Североатлантического альянса. Подсчитать, сколько в итоге дронов было поставлено на Украину, невозможно. Но как минимум харьковское направление сейчас буквально кишит летающими камикадзе.

«Мы видим просто огромное количество FPV-дронов на севере, в Волчанске, в Липцах и других населенных пунктах. Поэтому нельзя заниматься шапкозакидательством и говорить о том, что технологии, которые Запад передает Украине, прошли просто так бесследно. Нет, они действительно сейчас наращивают эти возможности», — заявил Клинцевич.

Для атак на объекты инфраструктуры в глубине России ВСУ запускают беспилотники собственного производства. Еще зимой на Украине было объявлено о создании отдельного рода войск управления дронами — силы беспилотных систем ВСУ. Недавно их формирование завершилось, их возглавил Вадим Сухаревский. На должности командующего он будет координировать операции, в ходе которых применяются воздушные, наземные и морские беспилотные системы.

Для диверсий у берегов Крыма ВСУ активно используют морские дроны-камикадзе, или безэкипажные катера. Они могут преодолеть не одну сотню километров в автономном режиме. Несут на борту несколько десятков килограммов взрывчатки, которой вполне достаточно, чтобы пустить на дно судно большого водоизмещения. Для борьбы с такими беспилотниками российские военные поднимают морскую авиацию и топят вражеские суда авиабомбами или пулеметными очередями. Из-за этого безэкипажные катера ВСУ стали оснащать противовоздушными ракетами.

«У ракеты, которая была заточена для пуска самолета на высокой скорости, совершенно по-другому настроена головка самонаведения, этот пуск с катера пока неэффективен. Но мы понимаем, что в ближайшее время они, конечно же, условно говоря, допилят эту систему, сделают ее таким морским Франкенштейном», — отметил Клинцевич.

На недавнем форуме в Одессе ВСУ представили новый морской дрон. Stalker-5 несет 150 кг взрывчатки и разгоняется до 40 узлов. Это примерно 75 км/ч. Также беспилотник можно использовать для разведки и патрулирования побережья в приграничных районах.

«Это фактически обычный катер с обычным винтовым двигателем, с выносной штангой для комплекса обнаружения и с установленной системой приема и передачи информации Starlink, ну и взрывчатка внутри. Это такая дешевая версия более сложных дронов, которые они применяли до этого, с водометными двигателями и более низким силуэтом», — рассказал Клинцевич.

Дроны-камикадзе ВСУ применяют и в наземных операциях. Например, к одному из них прикрепили противотанковую мину. Такой беспилотник имеет дистанционное управление и может доставить боеприпас под гусеницы или днище бронетехники. На другой наземный беспилотник «Броненосец» ВСУ установили на колесную платформу американский пулемет, тоже с дистанционным управлением.

Платформа для робота тоже родом из США. Американцы помогают Украине не только поставками вооружения, но и средствами разведки. Будучи лидерами в области беспилотной авиации, США постоянно прощупывают оборону своими дронами. Тяжелые машины вроде Global Hawk ежедневно патрулируют черноморские берега России и видят театр боевых действиях на несколько сотен километров вглубь. Полученные разведданные позволяют наводить высокоточное натовское оружие по целям на территории России.