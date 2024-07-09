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Аналитики рассказали о снижении спроса на квартиры в «старой» Москве

«Метриум»: спрос на квартиры в «старой» Москве снизился на 35,9% за полугодие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитики компании «Метриум» подвели итоги первого полугодия на первичном рынке массового сегмента «старой» Москвы. Объем предложения вырос на 1%. Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 345 620 рублей за 1 кв. м (+6% за квартал, +5,9% за полугодие, +18% за год). Спрос за полугодие снизился на 35,9%, рассказали эксперты «Известиям» 9 июля.

По итогам первого полугодия 2024 года на рынке новостроек массового сегмента в пределах «старой» Москвы в реализации находилось 108 проектов, где предлагалось 20,5 тыс. лотов, из которых 17,7 тыс. — квартиры и 2,8 тыс. — апартаменты. Объем предложения за квартал вырос на 1%, за полугодие вырос на 4,1%, год к году сократился на 8,4%. В первом полугодии 2024 года стартовало шесть проектов массового сегмента, во всех проектах реализуются квартиры.

Среди округов максимальный объем предложения отмечен в ЮВАО (17,5%). К началу 2024 года наиболее выраженная динамика изменения доли округа по объему предложения наблюдается в СЗАО (9%, +3 п. п. за полугодие) и СВАО (13%, –3 п. п. за полугодие).

Распределение предложения по стадии строительной готовности сопоставимо с началом 2024 года. Однако за год отмечается сокращение доли предложения на этапе монтажа этажей (49,5%, –24,2 п. п. за год), что объясняется сравнительно небольшим количеством новых проектов массового сегмента в 2023 году. Причем наибольшая часть новых проектов и корпусов в 2023 году была выведена на рынок только в IV квартале 2023 года.

По итогам первого полугодия 2024 года 21,8% предложения в массовом сегменте составляют студии (–1,6 п. п. за квартал, –1.1 п. п. за полугодие, –2,8 п. п. за год). Доля предложения однокомнатных квартир за квартал и за год практически не изменилась. Двухкомнатные занимают 30% объема экспозиции, что на 1,1 п. п. выше, чем в начале 2024 года, и на 2,3 п. п. выше, чем год назад. Тенденция к сокращению доли предложения компактных форматов обусловлена повышенным интересом покупателей к бюджетным лотам на фоне ожидания окончания льготной ипотеки и нововведений в законодательстве о запрете на строительство жилых студий менее 28 кв. м, что подразумевает повышение минимального порога входа на первичном рынке недвижимости.

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По подсчетам аналитиков, средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам первого полугодия 2024 года составила 345 620 рублей за 1 кв. м (+6% за квартал, +5,9% за полугодие, +18% за год). Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир составила 354 340 рублей (+6,8% за квартал, +6,6% за полугодие, +20% за год), апартаментов — 280 510 рублей (+4,9% за квартал, +7,3% за полугодие, +12% за год). Помимо реакции девелоперов на повышенный спрос в связи с ожиданием окончания льготной ипотеки, рост цен на квартиры в значительной степени объясняется увеличением цен на студии из-за ограничения на строительство жилых квартир менее 28 кв. м: только за II квартал средневзвешенная цена на квартиры-студии выросла на 11%.

«За год объем предложения массовых новостроек в «старой» Москве сократился на 8,4%. Если годом ранее проекты массового сегмента преобладали на первичном рынке, то теперь уступают по предложению комплексам бизнес-класса. С одной стороны, это объясняется вымыванием экспозиции на фоне повышения потребительской активности в преддверии сворачивания льготной ипотеки. С другой — такая динамика связана с решением многих девелоперов переориентироваться на бизнес-класс, не столь зависимый от господдержки и привлекающий клиентов более высокими качественными характеристиками. Думаю, объем предложения проектов стандарт- и комфорт-класса во втором полугодии продолжит сокращаться. Однако корректировки цен вниз после сворачивания льготной ипотеки не произойдет, так как самые недорогие компактные квартиры в новостройках становятся дефицитом после запрета властей столицы на их проектирование», — резюмировал управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

2 июля сообщалось, что средняя этажность в жилых комплексах в сегменте высокобюджетной недвижимости столицы за 10 лет увеличилась на 10 этажей. Об этом говорится в совместном исследовании «Аеон Девелопмент» и NF Dom. Аналитики уточнили, что средняя этажность строящихся корпусов растет ежегодно. Также они отметили, что высотное жилье остается нишевым и самым дорогостоящим продуктом.

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