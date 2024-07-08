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СМИ указали на ослабление власти Макрона после парламентских выборов во Франции

AP: результаты выборов в национальную ассамблею Франции ослабили Макрона
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Итоги парламентских выборов во Франции привели к ослаблению политических позиций президента страны Эммануэля Макрона, сообщило 8 июля агентство Associated Press.

«В отсутствие большинства [депутатских мандатов] и с малыми перспективами реализации своих планов Макрон оказывается ослабленным по итогам выборов», — говорится в материале.

Ни одна из ведущих партий не получила абсолютного большинства, и это поставило Францию в неопределенную и беспрецедентную ситуацию «подвешенного парламента», отмечает AP. По оценке обозревателя, это приведет к тому, что трем политическим блокам с разными политическими программами придется добиваться консенсуса по всем насущным государственным вопросам.

В частности, центристские союзники Макрона не смогут проводить политику поддержки бизнеса, включая пересмотр пособий по безработице. Также это может затруднить принятие бюджета страны.

В попытках решить возникшую ситуацию президент Франции может попытаться договориться с умеренными левыми о создании коалиционного правительства, указало агентство. Однако оно обратило внимание на то, что такие переговоры будут сложными, поскольку во Франции нет подобной политической традиции.

В то же время отмечается, что Макрон по-прежнему обладает конституционными полномочиями в области внешней политики и обороны, отвечает за переговорный процесс и ратификацию международных договоров, а также является главнокомандующим Вооруженными силами Франции.

Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения
Ни одна партия не смогла добиться большинства депутатских мест

Ранее в этот день стало известно, что в парламентских выборах во Франции коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила, заняв 182 места в национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений. Также президент Франции не принял прошение об отставке премьер-министра Габриэля Атталя и попросил его продолжать исполнять свои полномочия.

Политолог Наталия Елисеева в комментарии «Известиям» указала на то, что по итогам выборов во Франции не стоит ожидать каких-либо глобальных изменений в политике страны. По ее оценке, Макрон будет в спокойной обстановке осуществлять руководство до окончания своего президентского срока, однако в то же время правые политики будут припоминать ему все ошибки.

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