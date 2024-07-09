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В «Русале» рассказали о новом бизнесе глиноземного дивизиона

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Фото: РИА Новости/Вадим Смальков
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Богословский алюминиевый завод (БАЗ, входит в «Русал») модернизировал технологическую площадку по производству содосульфатной смеси. Об этом рассказал начальник отдела содовых продуктов «Русала» Александр Гребенников. По его словам, на заводе обновили действующее оборудование и закупили новое, автоматизировали процессы на участках сушки, дробления, рассева и фасовки готовой продукции.

Один из крупнейших в России производителей алюминия инвестирует в производство содосульфатной смеси — сырья для стиральных порошков — для решения технологических и экологических задач, отметил Гребенников. Глинозем БАЗ получает путем переработки бокситов, добываемых по соседству — в Североуральске Свердловской области. Бокситы в российских широтах — редкость, поэтому североуральский рудник важен для технологического суверенитета российской алюминиевой отрасли. Однако уральские бокситы содержат соединения серы — 0,6-0.9%. Сульфаты способны негативно влиять на всю цепочку производства глинозема: снижать эффективность содовой фильтрации и печей, менять свойства технологических растворов, вызывать коррозию оборудования. Во избежание этих проблем, пояснил представитель «Русала», БАЗ выводит серу из технологических процессов, получая в качестве вторичного продукта до 40 тыс. тонн содосульфатной смеси в год.

Смесь много лет тоже была проблемой. В производстве алюминия она не нужна, найти стабильный сбыт для нее долго не удавалось. Поставляли ее стеклотарным, целлюлозно-бумажным, нефтегазовым, химическим предприятиям. Но какие-от отрасли сокращают объемы производства или не могут стабильно платить, другим отраслям, использующим сульфат натрия, содосульфатная смесь не подошла по технологии. При этом отпускная цена содосульфатной смеси многие годы была низкой, часто цена не покрывала затраты завода на транспортировку до покупателя.

Ситуация изменилась после того, как в 2015 году в Европе было ограничено использование трилипофосфата натрия в моющих средствах из-за вредного воздействия на окружающую среду и все транснациональные производители стиральных порошков для его замены нарастили использование содосульфатной смеси, рассказала главный эколог глиноземного дивизиона «Русала» Елена Бакун.

Но для переориентации на новую отрасль содосульфатная смесь БАЗа требовала доработки: в ней было слишком много влаги, и она не могла обеспечить стиральным порошкам необходимую рыхлость. Тогда завод инвестировал в технологии сушки и транспортировки. В итоге вся производимая содосульфатная смесь нашла спрос у крупнейших производителей стиральных порошков, ее отпускная цена выросла. БАЗ последние несколько лет является крупнейшим в России производителем содосульфатной смеси как вторичного продукта с годовым объемом около 35 тыс. тонн.

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