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Минобороны: заявления об ударах России по Киеву не являются правдой

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Сообщения украинских властей о якобы нанесении Вооруженными силами (ВС) РФ ударов по гражданским объектам в Киеве не соответствуют действительности. Об этом 8 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МО, кадры и видео, опубликованные в Сети, подтверждают, что разрушения объектам были нанесены вследствие падения ракет украинской противовоздушной обороны (ПВО). В ведомстве указали, что «аналогичные истерики» случаются не первый год. Целью подобных провокаций является обеспечение дальнейшего финансирования конфликта и Киевского режима в частности, заявили в МО.

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Ранее в этот день в Киеве прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в Киевской области и Кривом Роге. В российском ведомстве подчеркнули, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам армии страны.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. При этом Москва неоднократно говорила, что РФ не атакует гражданские объекты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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