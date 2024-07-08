Путин призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 июля, во время встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации.

Один из бойцов СВО рассказал главе государства, что ему приходилось очень часто отпрашиваться у непосредственного начальства, чтобы он мог записать ролик для конкурса.

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не всё должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим», — отметил он.

Также глава государства подчеркнул, что вся Россия гордится участниками спецоперации.

Российские военные регулярно совершают подвиги в зоне СВО. 8 июля Минобороны РФ рассказало, что под командованием старшины Андрея Попонова в ходе наступления российских войск на стратегически важном рубеже штурмовое подразделение прорвало оборону украинских боевиков, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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