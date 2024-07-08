Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Красноярском крае

В Балахтинском районе Красноярского края в результате столкновения легковых авто погиб человек, еще пятеро пострадали. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в понедельник, 8 июля, на 134-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Предварительно установлено, что 20-летний водитель ВАЗ-2114 допустил столкновение с Toyota, которая от удара вылетела с проезжей части в кювет.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой» погиб на месте. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, также пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних 2011 и 2016 годов рождения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот же день под Красноярском произошла авария с участием рейсового автобуса и «КамАЗа». В результате случившегося пострадали 17 человек, среди которых семь детей.