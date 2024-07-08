Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Красноярском крае

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Балахтинском районе Красноярского края в результате столкновения легковых авто погиб человек, еще пятеро пострадали. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в понедельник, 8 июля, на 134-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». Предварительно установлено, что 20-летний водитель ВАЗ-2114 допустил столкновение с Toyota, которая от удара вылетела с проезжей части в кювет.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой» погиб на месте. Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, также пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних 2011 и 2016 годов рождения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот же день под Красноярском произошла авария с участием рейсового автобуса и «КамАЗа». В результате случившегося пострадали 17 человек, среди которых семь детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024