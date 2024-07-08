Нападавшего на собак тигра в Приморье поместили в реабилитационный центр

В Приморском крае отловили тигра, который несколько раз нападал на собак в Лазовском округе. Хищника поместили в реабилитационный центр для обследования, сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

Специалисты охотнадзора отловили амурского тигра утром 8 июля в окрестностях села Беневского Лазовского округа. Животное уже доставлено в реабилитационный центр МРОО «Центр «Тигр» в селе Алексеевка.

«Тигр с февраля нападал на местных собак, в марте начали его отлов. Возле населенного пункта установили 20 специальных приспособлений, и сегодня нам удалось поймать зверя», — объясняют специалисты.

Решение о дальнейшей судьбе хищника будет принято на основании результатов обследования, которое должны провести ветеринары. Предполагается, что тигр ранен и, возможно, не может уйти в лес и свободно добывать себе пищу. Поэтому его поместят либо в зоопарк, либо в сафари-парк, уточняет ИА PrimaMedia.

В июне на трассе в Приморском крае легковой автомобиль сбил тигренка, неожиданно выскочившего на проезжую часть. Семимесячный амурский тигр получил смертельные травмы.