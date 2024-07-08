Несколько мощных вспышек произошло на Солнце в ночь на 8 июля

Ученые зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце в ночь на понедельник, 8 июля. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики.

«В 00:27 мск в рентгеновском диапазоне в южной полусфере на восточном лимбе (S23E88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 30 минут. В 00:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3733 (N01W84) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 10 минут», — говорится в сообщении.

Также была зарегистрирована вспышка M1.1, которая продлилась 12 минут и М2.5 продолжительностью 47 минут. А последняя вспышка М1.0, произошедшая в 02.23, длилась 18 минут.

Также ИПГ предупреждает о том, что во второй половине дня в понедельник в высоких широтах зафиксирована магнитная буря.

Ранее, 8 июля, институт РАН сообщил о том, что по Земле нанесен удар тяжелыми частицами от двойной вспышки на Солнце. Однако руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заверил, что солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды, не представляют опасности.