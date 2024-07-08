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ФСБ: Украина выбрала Молдавию для угона Ту-22М3 из-за свободы действий в стране

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Спецслужбы Украины выбрали территорию Молдавии для операции по угону из России бомбардировщика Ту-22М3, так как украинские агенты могут свободно действовать в этой стране. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил оперативник Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местные правоохранительные органы», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По словам военного, агенты действовали при участии спецслужб Североатлантического альянса, без которых было бы невозможно оформить польские и итальянские документы.

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Ранее в этот день стало известно, что ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Отмечалось, что украинская разведка хотела завербовать российского летчика за деньги и гражданство Италии. Проведенные ФСБ РФ оперативные мероприятия позволили нанести удар по аэродрому украинской армии и предотвратить угон.

Позже сообщалось, что представители спецслужбы Украины пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман. Они угрожали российскому летчику и его семье, требуя поджечь авиационную технику и передать секретные данные.

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