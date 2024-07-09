Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три человека пострадали при обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ
Мир
ЕС заморозил предназначенные для оборонного сектора Грузии €30 млн
Общество
Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП
Общество
В Хабаровском крае за подделку готовности к пожарам задержан чиновник
Мир
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову
Общество
В Татарстане выписали еще троих пациентов с ботулизмом
Общество
Суд в Москве разрешил клинике хирурга Хайдарова досрочно возобновить работу
Общество
Ж/д оператор подготовит механизм пересадки пассажиров при поломке кондиционеров
Общество
В Туве проверят оздоровительные лагеря после отравления более 30 детей
Мир
СМИ оценили в €700 млн потери Болгарии из-за неполной интеграции в Шенген
Общество
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»
Мир
Полиция Молдавии обыскала офис оппозиционного политика Шора в Гагаузии
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области
Политика
Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России
Политика
Путин прибыл в павильон «Атом» на ВДНХ для встречи с премьером Индии Моди
Мир
СМИ указали на изменение позиции Зеленского по мирным переговорам с РФ
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

В столице стартовала Московская международная издательская неделя

0
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая Московская международная издательская неделя открылась во вторник, 9 июля, в новом городском пространстве «АКИ.лаб». Российскую столицу на мероприятии представят больше 30 крупных компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Событие объединит издателей, авторов, переводчиков и других представителей отрасли из 13 дружественных стран, в том числе из Китая, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики. Цель программы — продвижение отечественной литературы на международном рынке», — рассказала Сергунина.

В рамках мероприятия на площадке проведут около 200 бизнес-встреч с участием литературных агентов, редакторов и специалистов по лицензированию и праву. На экспертных сессиях обсудят тренды и перспективы развития индустрии, поделятся опытом внедрения технологий искусственного интеллекта.

Одну из встреч посвятят обзору российского книжного рынка: востребованным жанрам, каналам дистрибуции и динамике продаж. Участники другой дискуссии поговорят о профильных онлайн-сервисах и особенностях потребления цифрового контента. На еще двух сессиях затронут вопросы экспорта отечественной литературы в государства Латинской Америки и Ближнего Востока.

Одновременно с деловой программой запустят первый поток «Арабской переводческой мастерской» в Доме творчества Переделкино: начинающие и опытные специалисты из Египта и Сирии займутся адаптацией произведений современных российских авторов для иностранной аудитории. Здесь же пройдут мастер-классы и встречи с ведущими филологами-арабистами, писателями, студентами кафедр востоковедения столичных вузов.

Московская международная издательская неделя завершится 12 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024