В столице стартовала Московская международная издательская неделя
Первая Московская международная издательская неделя открылась во вторник, 9 июля, в новом городском пространстве «АКИ.лаб». Российскую столицу на мероприятии представят больше 30 крупных компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Событие объединит издателей, авторов, переводчиков и других представителей отрасли из 13 дружественных стран, в том числе из Китая, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики. Цель программы — продвижение отечественной литературы на международном рынке», — рассказала Сергунина.
В рамках мероприятия на площадке проведут около 200 бизнес-встреч с участием литературных агентов, редакторов и специалистов по лицензированию и праву. На экспертных сессиях обсудят тренды и перспективы развития индустрии, поделятся опытом внедрения технологий искусственного интеллекта.
Одну из встреч посвятят обзору российского книжного рынка: востребованным жанрам, каналам дистрибуции и динамике продаж. Участники другой дискуссии поговорят о профильных онлайн-сервисах и особенностях потребления цифрового контента. На еще двух сессиях затронут вопросы экспорта отечественной литературы в государства Латинской Америки и Ближнего Востока.
Одновременно с деловой программой запустят первый поток «Арабской переводческой мастерской» в Доме творчества Переделкино: начинающие и опытные специалисты из Египта и Сирии займутся адаптацией произведений современных российских авторов для иностранной аудитории. Здесь же пройдут мастер-классы и встречи с ведущими филологами-арабистами, писателями, студентами кафедр востоковедения столичных вузов.
Московская международная издательская неделя завершится 12 июля.