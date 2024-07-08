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Пожилой мужчина погиб при пожаре в СНТ в Иркутской области

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В Зиминском районе Иркутской области в результате пожара в садовом доме погиб пожилой мужчина. Об этом региональное ГУ МЧС сообщает в понедельник, 8 июля.

Пожар произошел накануне, 7 июля, на территории СНТ «Черемушки». К моменту прибытия спасателей садовый дом был полностью охвачен огнем.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, внутри здания без признаков жизни пожарные обнаружили человека. Им оказался мужчина 1947 года рождения.

Предварительной причиной возникновения пожара в МЧС называют короткое замыкание электропроводки. Судя по фото с места происшествия, огонь полностью уничтожил строение.

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