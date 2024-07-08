Путин освободил Аношина от должности помощника секретаря Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин 8 июля освободил Евгения Аношина от должности помощника секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ был опубликован на сайте правовых актов.

«Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, от должности помощника секретаря Совбеза РФ был освобожден и Наиль Мухитов.

Ранее, 11 июня, Путин включил в число постоянных членов СБ РФ министра обороны Андрея Белоусова. Кроме того, в указе отмечалось, что помощник президента РФ Николай Патрушев остается в составе Совбеза РФ.

До этого, 31 мая, Путин подписал указ об освобождении Михаила Попова от должности заместителя секретаря СБ РФ. Попов занимал этот пост с 29 марта 2013 года.