Страны Североатлантического альянса (НАТО) будут до последнего препятствовать достижению мира на Украине, поскольку этот блок не может существовать без конфликтов. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывш. Twitter) в понедельник, 8 июля.

«Мир пугает НАТО больше, чем [любой конфликт]. Именно поэтому (благодаря разжиганию постоянных конфликтов. — Ред.) альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза», — отметил Боуз.

По словам журналиста, в связи с данной политикой военно-политического блока мира на Украине в НАТО будут избегать любыми способами.

7 июля сообщали, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время. По данным источника Euractiv, государства НАТО обсуждают такие конструкции, как «мост», «необратимость», «реформы», применительно к Украине.

При этом 26 июня политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин сказал «Известиям», что НАТО не желает принимать Украину в свой состав, а «кормит ее завтраками» для достижения собственных целей.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.