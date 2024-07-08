На Западе признали, что НАТО будет как можно дольше избегать мира на Украине
Страны Североатлантического альянса (НАТО) будут до последнего препятствовать достижению мира на Украине, поскольку этот блок не может существовать без конфликтов. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывш. Twitter) в понедельник, 8 июля.
«Мир пугает НАТО больше, чем [любой конфликт]. Именно поэтому (благодаря разжиганию постоянных конфликтов. — Ред.) альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза», — отметил Боуз.
По словам журналиста, в связи с данной политикой военно-политического блока мира на Украине в НАТО будут избегать любыми способами.
7 июля сообщали, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в альянсе. Авторы отметили, что украинские официальные лица в частном порядке признают, что не ожидают приглашения присоединиться к блоку в ближайшее время. По данным источника Euractiv, государства НАТО обсуждают такие конструкции, как «мост», «необратимость», «реформы», применительно к Украине.
При этом 26 июня политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин сказал «Известиям», что НАТО не желает принимать Украину в свой состав, а «кормит ее завтраками» для достижения собственных целей.
Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.