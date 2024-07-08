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Более 60 американских политологов выступили против интеграции Украины в НАТО

The Guardian: более 60 политологов из США выступили против интеграции Украины в НАТО
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Фото: TASS/Zuma
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Более 60 американских политологов выступили против интеграции Украины в НАТО. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном 8 июля изданием The Guardian.

Эксперты из разных институтов США напомнили, что нормы НАТО обязывают членов альянса вступить в вооруженный конфликт в случае нападения на одного из союзников. Так, если Украина присоединится, США будут обязаны противостоять России, что может привести к мировой войне.

«Соединенные Штаты не должны воевать против России из-за Украины сегодня, они не должны брать на себя обязательство воевать против РФ из-за Украины в будущем», — подчеркнули политологи.

Кроме того, в публикации подчеркивается, что вступление Украины в НАТО не остановит конфликт, а лишь разожжет его сильнее. В случае присоединения государства к организации, утверждают авторы письма, Североатлантический альянс может стать участником прямой войны с Россией или перестать существовать.

«Цель НАТО не в том, чтобы сигнализировать об уважении к другим странам; она в том, чтобы защищать территорию НАТО и укреплять безопасность членов НАТО. Принятие Украины снизит безопасность Соединенных Штатов и союзников по НАТО, что повлечет за собой значительный риск для всех», — заключили эксперты.

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Ранее в понедельник президент Польши Анджей Дуда незадолго до встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО на предстоящем саммите альянса. Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

На Западе всё чаще звучат противоречивые мнения на счет интеграции Украины в НАТО. 3 июля стало известно, что страну не хотят приглашать в блок из-за коррупции. Альянс запросит у Киева «дополнительные шаги», прежде чем переговоры о членстве в организации продвинутся вперед, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Так, 4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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