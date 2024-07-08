Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетило 18,5 млн человек. Об этом 8 июля сообщила гендиректор мероприятия Наталья Виртуозова на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности», — отметила она.

Также Виртуозова поблагодарила российского лидера за продление выставки. Гендиректор форума подчеркнула, что 99% посетителей признавались в чувстве гордости за страну, а 98% отмечали, что с уверенностью смотрят в свое будущее, поскольку живут в самом передовом государстве.

«У нас вся страна создавала выставку, это без преувеличения — абсолютно вся страна», — добавила она.

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года и завершается 8 июля. Для гостей выставки устраивали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программы.

Для посетителей также подготовили 132 экспозиции, в том числе были представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.