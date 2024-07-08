Массовое ДТП произошло на Смоленском бульваре в Москве

В Москве на Смоленском бульваре в понедельник, 8 июля, произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба дептранса столицы в своем Telegram-канале.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в дептрансе.

Согласно данным источника «Известий», шесть автомобилей столкнулись в районе дома № 7. На данный момент на месте аварии работают оперативные службы города.

В результате ДТП движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны.

Ранее, 5 июля, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, в результате один человек погиб, два пострадали. Специалисты Госавтоинспекции города ликвидировали последствия аварии: они убрали топливо с дороги.