ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей сектора Газа немедленно эвакуироваться в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре анклава. Об этом 8 июля сообщил в соцсети Х (бывш. Twitter) представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Срочный призыв ко всем жителям и перемещенным лицам в районах Сабра, Римал, Таль аль-Хава и Дарадж <...> В целях безопасности немедленно эвакуируйтесь в убежища в Деир-эль-Балахе в гуманитарной зоне», — говорится в сообщении.

Призыв покинуть дома также прозвучал в отношении жителей еще 14 кварталов.

Ранее в этот день газета The Times of Israel сообщила о новой операции ЦАХАЛ против ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в южных районах сектора Газа. Для мирных жителей израильская армия открыла коридор, отмечается в публикации.

Ранее, 6 июля, порядка 16 человек погибли и около 50 пострадали в результате удара ЦАХАЛ по школе в центральной части сектора Газа. В ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля были нанесены удары по вооруженным радикалам, действовавшим из строений, расположенных в районе одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В тот же день СМИ сообщали, что 27 палестинцев погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа с вечера пятницы. Телеканал Al Jazeera уточнил, что пострадавших доставили в больницу «Насер», которая является последним оставшимся крупным медучреждением на юге палестинского анклава. В свою очередь, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что рано утром в результате атаки военных Израиля по центральной и северной части Газы погибли не менее 11 палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.