Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом

Вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Балтфлота.

«Сегодня главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина, ранее занимавшего должность начальника штаба флота», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечалось, главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеев вручил Липилину штандарт командующего Балтийским флотом и напутствовал на успешное исполнение обязанностей в новой должности. Церемония состоялась в штабе Балтфлота в Калининграде.

С апреля 2021 года вице-адмирал Липилин занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Балтийским флотом.

Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», а в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». С 2008 по 2010 год Липилин командовал 36-й дивизией ракетных кораблей Тихоокеанского флота, затем 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота.

В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Липилин с 2014 по 2018 год занимал должность командующего войсками и силами на северо-востоке страны, затем с 2018 по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.