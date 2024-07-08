Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу выставка-форум «Россия»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 июля, приехал на ВДНХ в Москве, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».

Глава государства встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов выставки. Среди участников встречи были губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик и другие.

Руководящая форумом Наталья Виртуозова выразила президенту благодарность за организацию такой выставки. Она подчеркнула, что мероприятие посетили 18,5 млн гостей.

«Не мы создаем выставку, а она нас создает, учит, делает лучше. Мы здесь собрались, чтобы хоть чуть-чуть передать вам те эмоции, которые мы каждый день переживаем, от людей получаем», — сказала она.

Международную выставку-форум Путин посетил в пятый раз.

Ранее в понедельник на выставке состоялась церемония благодарности всех, кто работал на ней, — представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель организационного комитета по проведению выставки «Россия» Сергей Кириенко, выступая перед участниками церемонии, отметил, что выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест на планете.

Выставка начала работать в День России, 4 ноября 2023 года. Изначально предполагалось, что она будет работать до 12 апреля. Однако по поручению президента срок продлили до Дня семьи, любви и верности.

Международная выставка-форум «Россия» собрала достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки для гостей организована культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.