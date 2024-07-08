Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков назвал невозможным даже предварительный диалог с США по вооружениям
Общество
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Мир
Экономист из КНР указал на попытки Орбана найти общие с Пекином мирные планы
Общество
Вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом
Здоровье
Врач назвал выпадение волос признаком нехватки витамина B2
Общество
Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу выставка-форум «Россия»
Общество
Суд оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблении полномочиями
Общество
В Госдуме оценили инициативу об обязанности УК обслуживать аварийное жилье
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Врач назвал выпадение волос признаком нехватки витамина B2

Эксперт Лебедев: выпадение волос может указывать на недостаток витамина B2
0
Фото: Unsplash
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Образование корок на губах, выпадение волос, а также воспаление глаз и появление язвочек на их слизистой оболочке могут свидетельствовать о недостатке в организме человека витамина В2. Об этом в понедельник, 8 июня, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, недостаток рибофлавина — редкое явление, но встречается у пациентов с болезнями эндокринной системы.

«При этом могут отмечаться следующие симптомы: поражения кожи, образование корок на губах, выпадение волос, язвочки на слизистой оболочке глаз. В группу риска также входят люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения», — цитирует его «Газета.Ru».

Лебедев подчеркнул, что при длительной нехватке витамина B2 у человека развивается мышечная слабость, жжение в мышцах, судороги и нормоцитарная анемия.

Эксперт напомнил, что витамин В2 участвует в продукции ферментов, участвующих в синтезе пиридоксина, кислотных реакциях, образовании эритроцитов, иммуноглобулинов (антител), участвует в расщеплении жиров и преобразовании пищевых веществ в энергию, защищает кожу, глаза и нервную систему от повреждений.

Запас витамина можно пополнить, если употреблять в пищу молоко и кисло-молочные продукты, яйца, грибы, рыбу, мясо птицы, говяжью печень, гречку и белокочанную капусту, заключил специалист.

На сегодня хватит: в чем польза и вред интервального голодания
Ученые обнаружили, что питание по графику увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

В конце июня врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева усомнилась в пользе разгрузочных дней для здоровья и похудения. Она отметила отсутствие научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения или детокса для организма.

По ее словам, интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не имеют большей эффективности в похудении по сравнению с гипокалорийным сбалансированным питанием.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала о пользе разгрузочных дней. Разгрузка, подразумевающая снижение потребления пищи на 500 ккал в день, позволяет снизить массу тела и аппетит, избавиться от отечности, а также улучшить самочувствие и работоспособность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024