Врач назвал выпадение волос признаком нехватки витамина B2

Образование корок на губах, выпадение волос, а также воспаление глаз и появление язвочек на их слизистой оболочке могут свидетельствовать о недостатке в организме человека витамина В2. Об этом в понедельник, 8 июня, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, недостаток рибофлавина — редкое явление, но встречается у пациентов с болезнями эндокринной системы.

«При этом могут отмечаться следующие симптомы: поражения кожи, образование корок на губах, выпадение волос, язвочки на слизистой оболочке глаз. В группу риска также входят люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения», — цитирует его «Газета.Ru».

Лебедев подчеркнул, что при длительной нехватке витамина B2 у человека развивается мышечная слабость, жжение в мышцах, судороги и нормоцитарная анемия.

Эксперт напомнил, что витамин В2 участвует в продукции ферментов, участвующих в синтезе пиридоксина, кислотных реакциях, образовании эритроцитов, иммуноглобулинов (антител), участвует в расщеплении жиров и преобразовании пищевых веществ в энергию, защищает кожу, глаза и нервную систему от повреждений.

Запас витамина можно пополнить, если употреблять в пищу молоко и кисло-молочные продукты, яйца, грибы, рыбу, мясо птицы, говяжью печень, гречку и белокочанную капусту, заключил специалист.

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