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РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
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РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Oliver Ring
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущая индийская компания в области производства медицинских изделий Poly Medicure Limited (Polymed) договорились о партнерстве для локализации производства на территории России изделий для гемодиализа. Об этом объявили 8 июля в преддверии официального визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Объем инвестиций в проект со стороны РФПИ и партнеров составит до 3 млрд рублей.

Polymed обладает крупной производственной базой в Индии, Италии, Китае и Египте. Ежедневно компания выпускает до 3 млн единиц медицинских изделий.

Компания реализует продукцию по всему миру, заводы имеют сертификацию со стороны ведущих регуляторов. Изделия производства Polymed также применяются в хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, при лечении почечных, онкологических заболеваний и во многих других областях медицины.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что фонд успешно сотрудничал с ведущими индийскими фармацевтическими компаниями в период пандемии коронавируса.

«Проект локализации производства изделий для гемодиализа компании Polymed направлен на сокращение импорта расходных материалов и компонентов, развитие российской производственной базы и ускорение поставок в медицинские учреждения. РФПИ активно расширяет совместные инвестиции в фармацевтическую и медицинскую отрасль с ведущими партнерами из Индии, что позволит обеспечить доступность лечения и повышение его качества для пациентов по всей стране», — добавил он.

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Ранее в понедельник индийский премьер Нарендра Моди написал на странице в социальной сети X (бывш. Twitter), что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба».

Официальный визит Моди в Россию состоится 8–9 июля.

РФПИ основали в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Сейчас он обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 трлн рублей.

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