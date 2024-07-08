Экономист из КНР указал на попытки Орбана найти общие с Пекином мирные планы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и встретился с председателем КНР СИ Цзиньпином, чтобы попробовать сформировать общее для Будапешта и Пекина видение мирного разрешения международных конфликтов в разных регионах. Таким мнением 8 июля поделился с «Известиями» китайский экономист Эндрю Люн.

«Я думаю, что он пытается сформировать с Китаем некое общее мнение о том, как разрешить кризис, охвативший мировой порядок и мировую экономику», — сказал Люн.

Он обратил внимание, что похожим образом европейские страны начинают действовать в контексте палестино-израильского конфликта: они видят гуманитарный кризис, разворачивающийся в секторе Газа, и признают Палестину суверенным государством, в том числе в рамках ООН, а также обещают поддержать ее. Страны Европы выступают не за режим прекращения огня, который лишь на время остановил бы этот ближневосточный кризис, а за постоянное решение конфликта путем двух государств.

Люн подчеркнул, что на Украине тоже происходит гуманитарный кризис, и США, желая победить в этом конфликте, приносят жизни украинцев в жертву. При этом оттеснить Россию от Крыма и Донбасса невозможно, ведь на этих территориях живут русскоязычные люди, имеющие тесные связи с РФ. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается нехватка личного состава и заканчивается оружие: не видно никаких способов, которыми Запад смог бы одержать победу в этом конфликте, происходит борьба между реальностью и отрицанием, в Европе слабеет поддержка Украины.

На этом фоне Китай сейчас выступает со своим мирным планом из 10 пунктов. Люн отметил, что они не закреплены как «10 заповедей» и могут поменяться по итогам переговоров. При этом Пекин считает, что обсуждение урегулирования должно быть основано на реалистичных, достижимых и справедливых принципах. Чтобы установить мир на Украине, как указал экономист, нужно учитывать суверенитет всех стран.

Люн при этом подчеркнул, что США выгодно затягивать украинский конфликт и мешать сторонам сесть за стол переговоров, потому что Вашингтон зарабатывает на поставках оружия.

Ранее в этот день Орбан в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что Венгрия очень ценит мирную инициативу Китая по урегулированию украинского конфликта. После этих переговоров Орбан рассказал, что из Пекина направится с визитом в Вашингтон.

Си Цзиньпин, в свою очередь, после встречи с венгерским главой правительства подчеркнул, что урегулирования на Украине можно будет добиться только в том случае, если все страны будут привносить в работу по дипломатическому завершению кризиса положительную энергию. Председатель КНР также отметил, что политический путь урегулирования этого конфликта сейчас в интересах абсолютно всех сторон.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил многие важные международные вопросы, в том числе и пути дипломатического решения конфликта на Украине. Европейские политики раскритиковали Орбана за этот визит. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

2 июля венгерский премьер-министр также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, и предложил ему вариант урегулирования конфликта, но Зеленский от него отказался.