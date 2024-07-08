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РФПИ совместно с индийской Enso Group проинвестирует судостроительные проекты

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская группа компаний Enso Group договорились о партнерстве и совместных инвестициях до 20 млрд рублей в проекты по развитию инфраструктуры для судостроения в России и Индии. Об этом 8 июля сообщили в РФПИ.

Уточнялось, что соответствующее объявление состоялось в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию

«Инвестиции РФПИ и Enso Group в строительство верфей и расширение существующих кораблестроительных мощностей направлены на удовлетворение растущего спроса компаний на перевозки различных грузов водным транспортом и снижение зависимости от иностранных перевозчиков», — говорится в заявлении фонда.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что развитие судостроительства входит в число ключевых государственных приоритетов РФ, а расширение собственной кораблестроительной базы и компетенций, модернизация инфраструктуры и цифровизация производства требуют инвестиций.

«Партнерство РФПИ и Enso Group направлено на стратегическое укрепление позиций России и Индии на мировом кораблестроительном рынке и создание дополнительных мощностей, включая выпуск собственного оборудования и комплектующих», — приводятся в заявлении его слова.

Председатель совета директоров Enso Group Винай Малу, комментируя сотрудничество с РФПИ, подчеркнул, что оно повысит статус обеих стран на мировом уровне в сфере судостроения. Он также отметил, что Россия – давний партнер Индии, поэтому компания рассчитывает на продолжительное партнерство.

МОДИфикация отношений: индийский премьер прилетит в Москву
Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным они проведут саммит после трехлетнего перерыва

Официальный визит Моди в РФ состоится 8–9 июля. Индийский премьер обсудит с президентом России Владимиром Путиным перспективы развития двусторонних отношений стран и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Агентство Bloomberg 3 июля отметило, что предстоящий визит Моди в Москву станет дипломатической победой Путина. Оно уточнило, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.

Ранее, 7 июня, посол Индии в РФ Винай Кумар заявил о намерении углублять отношения Москвы и Нью-Дели. Он отметил, что, несмотря на широкий политический спектр, в стране существует консенсус по вопросу углубления и расширения отношений с Россией.

После этого, 13 июня, сообщалось, что Индия заинтересована в российских технологиях добычи редких ископаемых. Отмечается, что сейчас государства проводят двусторонние встречи. Власти активно обсуждают вопрос. Также правительство РФ одобрило подписание соглашения между Россией и Индией о взаимной отправке войск на территории каждого государства.

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