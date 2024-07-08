Эксперты назвали средства борьбы с американскими дронами в Черном море

Американские беспилотники-разведчики и самолеты периодически появляются возле границ России в Черном море. Какие данные они собирают и как можно с ними бороться, выясняла программа «Совбез».

29 июня американский разведывательный дрон Reaper опасно сблизился с российским самолетом Су-27, выполнявшим плановый полет. В Минобороны РФ отметили, что избежать столкновения удалось лишь благодаря профессионализму российских летчиков. Чуть ранее, 25 июня, на высоте 8 км Reaper едва не столкнулся с истребителем Су-34. Трагедии снова не случилось из-за грамотных действий российского экипажа.

Полеты беспилотников в международном пространстве должны быть согласованы с российской стороной. Но США закрывают на это глаза. Американские разведывательные дроны постоянно курсируют и над акваторией Черного моря. Например, беспилотник Global Hawk координирует атаки по Крыму. На его счету удар по Севастополю 23 июня, после которого саперы до сих пор расчищают побережье от кассетных боеприпасов американской ракеты ATACMS.

Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил генштабу разработать способы реагирования на беспилотники НАТО у границ России. В Пентагоне в ответ заявили, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. Впрочем, американских Global Hawk после заявления министерства больше не стало.

В последние дни у южных границ России работают американские самолеты Poseidon. Это морской разведчик, имеющий оборудование для поиска кораблей и подводных лодок противника. Но самолет может вести наблюдение и за объектами в прибрежной зоне.

Poseidon способен находиться в воздухе до восьми часов. К Черному морю экипаж вылетает с базы Сиганелла на острове Сицилия. Ему надо преодолеть 1600 км по прямой до Севастополя. С учетом пути туда и обратно время непрерывного наблюдения составляет около четырех часов. При необходимости Poseidon проводит дозаправку над территорией Румынии.

«Самолет XX века, напичкан полностью аппаратурой, в экипаже находится оператор, который прослушивает, просматривает. Самолет ходит в общей связке с другими самолетами-разведчиками НАТО, дополняя своими тактико-техническими возможностями», — отметил генерал-майор Сергей Липовой.

По данным мониторингового портала Flightradar, самолет-разведчик в последние дни кружит у берегов Румынии. Оттуда он сканирует Одессу и северную часть Черного моря. Именно через этот район ВСУ запускают в сторону Крыма ракеты, беспилотники и безэкипажные катера. Не исключено, что воздушные шпионы координируют удары.

«Это важно, потому что наш флот на Черном море является одной из самых грозных и важных сил. Им важно всегда иметь максимально точную информацию о наших вооруженных силах, о нашем военном флоте на Черном море», — рассказал эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

С британской авиабазы Уоддингтон в Восточную Европу переброшен самолет-разведчик Boeing RC-135. Его задача — обнаружение систем ПВО и средство радиоэлектронной борьбы. Эти самолеты летали вдоль российских границ и раньше, только теперь их прикрывает звено из четырех истребителей, а не двух, как обычно.

«Этот RC-135 не отличался культурой поведения вдоль наших границ. Когда наши самолеты взлетали на перехват, они очень быстро ретировались. Это говорит о том, что они боятся получить за свои нарушения. Поэтому такая кавалькада его теперь и сопровождает. Я думаю, что это не спасет его в случае, если будет явное нарушение и потребуется его пресечение», — заявил Липовой.

Формально самолеты-разведчики НАТО никаких международных законов не нарушают. Они летают исключительно над нейтральными водами Черного моря. То же касается и разведывательных беспилотников. Сбить их при помощи оружия российская армия не может, это будет прямой акт агрессии против стран НАТО.

«Они крутятся возле наших границ. Как только беспилотники начинают подходить непосредственно к опасной близости, тут же взлетают самолеты перехвата и делают всё, чтобы их отогнать», — отметил Липовой.

Чтобы российская армия могла сбивать беспилотники и самолеты, вдоль побережья Крыма нужно ввести бесполетную зону, например, на удалении 200 км. Такие прецеденты в истории есть — именно так сделали страны НАТО, когда бомбили Югославию.

«Это по-своему будет для нас преимуществом. Бесполетная зона — это зона, где не летают воздушные суда, как минимум, двойного назначения. Это комплекс мер, который обеспечит относительно мирное небо», — описал Газарян.

Последние две недели беспилотников в Черном море не видно. Именно на них делают ставку в Пентагоне, так каких их функционал более широкий, чем у самолетов-разведчиков. Последние собирают информацию, тогда как беспилотники могут также сбрасывать поражающие снаряды.

Основной беспилотный разведчик США — это стратегический Global Hawk. Он способен висеть в воздухе до 30 часов. Провести столько времени за штурвалом не сможет даже самый опытный экипаж. Это значит, что больше суток беспилотник может следить за пусками российских ракет, в том числе и комплексов ПВО, засекать активность станций РЭБ, взлет и посадку самолетов, вертолетов и дронов. Так появляется полная картина действий российской армии в Крыму. И всё это с высоты 18 км. Самолеты-разведчики летают в два раза ниже. Определять цели и ее координаты беспилотник может с расстояния в 100 км.

«Беспилотники — более передовая технология для ведения боевых действий, если мы говорим о применении IT в военной промышленности, чем самолеты-разведчики. Ими все-таки легче управлять, это более эффективный инструментарий для ведения подрывных операций», — отметил Газарян.

Чтобы противостоять беспилотникам, нужно создать для них условия, при которых будет невозможно работать. Например, при помощи искусственной турбулентности. По неподтвержденным данным, 23 июня в небе над Черным морем случайно встретились Global Hawk и российский МиГ-31. Истребитель пролетел над беспилотников на скорости, вдвое превышающей звуковую.

«Судя по всему, Global Hawk попал в след от пролетающего самолета. Это говорит о том, что он попал в большую турбулентность. Управление было нарушено, если не сказать, что повреждено. Поэтому он был вынужден прекратить свое задание и в аварийном режиме ушел в сторону Сицилии для посадки на аэродроме», — рассказал Липовой.

В тот же день министр обороны Белоусову позвонил глава Пентагона Ллойд Остин, чтобы обсудить конфликт на Украине. В последний раз главы военных ведомств России и США общались в марте 2023 года. Тогда другой американский разведывательный беспилотник Reaper не смог пережить встречу с российской авиацией у берегов Крыма. Тяжелый дрон вторгся в воздушное пространство, полеты в котором ограничены. На перехват поднялся истребитель Су-27. Он сбросил на беспилотник топливо, чтобы вынудить оператора дрона сменить курс. Пытаясь уйти от погони, Reaper начал резко маневрировать и упал в воду.

Reaper летел с выключенными транспондерами. Именно поэтому для идентификации нарушителя в воздух пришлось поднимать истребители. Эту практику американские беспилотники используют регулярно.

«Выключение транспондеров — это, по международным правилам, является грубейшим нарушением. В данной ситуации, когда мы видим выключение транспондера, он пропадает с экранного радара. Значит, он приближается на опасной близости к нашим границам, чтобы просмотреть какой-то отдельный участок более подробно», — рассказал Липовой.

Российским специалистам удалось поднять Reaper из воды и изучить. Не исключено, что и сейчас американцы испугались, что Global Hawk тоже может попасть в руки российских инженеров, и прекратили полеты.

«США опасались, что нечто ценное все-таки в разработках конкретно этой модели может попасть к нам в руки. Не в последнюю очередь фактор репутации. Global Hawk воспринимается в европейском и американском экспертном сообществе как одна из передовых разработок ВПК Запада», — отметил Газарян.

Еще один способ усложнить работу разведывательных дронов — это средства радиоэлектронной борьбы. Но заглушить стратегические беспилотники не так просто. Они имеют несколько каналов связи и управления. Чтобы нейтрализовать дрон, нужно подавить каждый из них.

«Наши подразделения РЭБ активно используют средства против самолетов, беспилотников-разведчиков, глуша их каналы управления, глуша их спутниковую связь. Тем самым их сбивают с курса, делая так, чтобы он пропал из-под контроля управления операторами и радаров, которые за ним следят», — указал Липовой.