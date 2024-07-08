ФСБ: Украина пообещала польские документы и счет в банке за угон бомбардировщика
Летчик ВКС РФ рассказал, что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 оформили его семье документы Польши и открыли счет в банке.
По его словам, на контакт с ним вышел сотрудник украинской разведки, представившийся как Павло. Он рассказал россиянину о счете в банке Польши и прислал карту, оформленную на жену летчика.
«Зачем она нам? А потом выясняется — договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно», — добавил летчик.
Также сотрудник силовых структур России рассказал, что украинские спецслужбы при попытке угнать ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ действовали с участием спецслужб стран НАТО.
Ранее в этот день сообщалось, что ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Проведенные ФСБ РФ оперативные мероприятия позволили нанести удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предотвратить угон.
На кадрах, предоставленных ведомством, показаны скрины переписок, пачки долларов США и разворот итальянского паспорта.