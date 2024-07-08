В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома и погиб. Об этом сообщает в понедельник, 8 июля, МЧС России в Telegram-канале.

Трагедия произошла на проспекте Кораблестроителей. Ребенок 2021 года рождения выпал из окна шестого этажа. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ведомстве призвали родителей оградить детей от открытых окон, не оставлять их без присмотра, а также установить блокираторы.

«МЧС России в очередной раз напоминает тебе: не ставь к окнам диваны и стулья; москитные сетки не уберегут малыша от падения», — напомнили в ведомстве.

Ранее, 22 июня, в столичном НИКИ имени академика Ю.Е. Вельтищева мальчик выпал из окна палаты после приступа судорог и погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.