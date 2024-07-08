Летчик ВКС России рассказал, что спецслужбы Украины обещали ему за угон Ту-22М3

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в понедельник, 8 июля, опубликовала видео, на котором летчик ВКС России рассказал о том, как спецслужбы Украины предлагали угнать ему самолет и что обещали за это $3 млн.

Речь идет о самолете Ту-22М3.

«Написал в Telegram неизвестный. <...>. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников, требовал поджечь авиационную технику», — рассказал российский летчик.

По его словам, собеседник просил предоставить данные по самолетам, их бортовые номера, техническое состояние. Военнослужащий подчеркнул, что сразу после этого пошел к командованию и всё рассказал.

«Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. <...>. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — рассказал мужчина.

Также в ФСБ России показали скриншоты из переписки. Согласно им, российскому пилоту обещали $3 млн и предоставление гражданства Италии.

20 июня жителя Липецкой области, учителя рисования Даниила Клюку признали виновным в госизмене за перевод денежных средств украинской армии и приговорили к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальное время будет находиться в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, виновному был назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, а также ограничение свободы на год после отбытия основного наказания.