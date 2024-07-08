Церковь 9 июля вспоминает греческого святого Давида Солунского, почитаемого в лике преподобных. В эту пору в лесах уже поспевает первая земляника, которую ценят за вкус и полезные свойства. В народном календаре за этой датой закрепилось название «Давид Земляничник». В 2024 году она выпадает на вторник. О том, как отмечали праздник в старину и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Давид Земляничник в 2024 году — история праздника

Преподобный Давид жил в V веке в греческом городе Салоники. Согласно преданию, в ранней юности он принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. А последующие 70 лет прожил в шалаше, которые обустроил под миндальным деревом. Всё свое время святой проводил в постоянных молитвах, соблюдая строгий пост.

За преданность Господу Давид получил дар чудотворения и мог исцелять от различных болезней. К нему приходило множество людей. Кому-то он даровал здоровье, а кому-то давал полезные советы, помогающие укрепиться в вере. В зрелом возрасте он достиг полного бесстрастия и мог совершать разные действия, например, брать в руки горящие угли, не причиняя себе никакого вреда.

Скончался праведник около 540 года. Его мощи хранятся в монастыре святой Феодоры в Салониках. На Руси, как и на других землях, Давида Солунского почитали как чудотворца. Каждый год в день памяти верующие ходили в церковь, чтобы помолиться святому. Чаще всего к нему обращаются с просьбой об избавлении от душевных и телесных недугов.

Давид Земляничник в 2024 году — обычаи и приметы

В средней полосе в начале июля поспевала первая земляника. С этой ягодой в старину было связано много традиций и суеверий. Благодаря сочным плодам земляника была одним из главных летних лакомств у славян. Ценили ее и за целебные свойства. Из листьев и ягод готовили настойки от простуды, отеков, боли в суставах и ревматизме или просто заваривали как чай.

Часто растению приписывали магические свойства. Например, считалось, что если в лесу попадутся две сросшиеся ягоды земляники, то их нужно обязательно съесть вместе с возлюбленным, тогда пару никто и ничто не сможет разлучить. Чтобы привлечь благополучие, листья земляники клали в карман. Это обещало достаток в течение всего года.

Согласно народным обычаям, собирать ягоду разрешалось только с Давида Земляничника, когда растение наберет силу. До этого времени сбор не начинали.

Большое внимание в праздник уделяли погодным приметам. Так, если в этот день шел дождь, это означало, что всё лето будет сырым. Хорошая погода предвещала тепло и солнце до самой осени. А если среди бела дня закрывались цветы вьюнка, то к вечеру будет пасмурно.

Давид Земляничник в 2024 году — что можно и нельзя делать

В деревнях верили, что на Давида Земляничника нельзя носить чужие украшения, особенно примерять обручальные кольца. Иначе в личной жизни будет разлад. Также нельзя венчаться — брак вскоре распадется. Девушкам и женщинам не стоит умываться простой водой. Наши предки предпочитали умываться росой или земляничным отваром, что делало кожу свежей и сияющей.

Еще один запрет дня связан с финансами. В праздничную дату не рекомендуется брать деньги взаймы — вернуть их, скорее всего, не удастся. Чтобы не знать недостатка, можно, как в старину, положить в карман несколько листиков земляники.

И, конечно, в этот день следует отправиться в лес за полезной ягодой. Ее можно добавлять в выпечку, компоты, использовать в медицинских или косметических целях.

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