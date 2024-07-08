Масштабная замена лифтов пройдет в Курганской области

Масштабная программа по замене лифтов в жилых домах запланирована в Курганской области. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Всего по планам с 2017 по 2024 год должны обновить 516 лифтов. На сегодняшний день заменено 409 единиц, оставшиеся 107 заменят до февраля 20025 года.

Подрядные организации уже выбраны. Заключены договоры по замене 90 лифтов, документы еще на 17 лифтов находятся в стадии заключения. Программа финансируется за счет средств Фонда капитального ремонта.

Как отмечает ИА «Ура.ру», работы контролируются региональным оператором. Замена лифтов призвана повысить безопасность и комфорт проживания граждан в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в Курганской области участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш» протяженностью 8 км приведут к нормативному состоянию до конца 2025 года. Работы выполнят на отрезке с 268-го по 276-й км.